قالت السلطات الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها، بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انقطاع الكهرباء وغمرت الطرق ومحطات مترو الأنفاق. وهطلت على الجزء الجنوبي من سيئول أمطار تجاوز منسوبها 100 ملليمتر في الساعة في وقت متأخر من مساء الاثنين، مع سقوط 141.5 ملليمترا من الأمطار على أجزاء أخرى من المدينة، وهي كميات لم تشهدها منذ عقود، وفقا لوسائل إعلام محلية نقلا عن إدارة الأرصاد الجوية الكورية.



وبلغت كميات الأمطار المتراكمة التي تساقطت على سيئول 451 ملليمترا حتى الساعة الثانية من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، مع توقع مزيد من الأمطار.



وأصيب تسعة أشخاص على الأقل بينما اعتبر ستة في عداد المفقودين.



وأكدت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن الأمطار الغزيرة التي بدأت الإثنين هي الأشد في كوريا الجنوبية منذ 80 عاما. وأظهرت صور تم تداولها ليل الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي مأساة أشخاص يحاولون التقدم وسط مياه تصل إلى مستوى الخصر، ومحطات مترو تفيض منها المياه وسيارات غمرت المياه نصفها في حي غانغام الراقي في سيئول.