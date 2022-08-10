اتهم بطل الملاكمة السابق الأميركي مايك تايسون المسلسل المرتقب على هولو والذي يتناول سيرته الذاتية بـ «سرقة قصة حياتي»، وقارن المنصة بـ «تاجر العبيد».



ويتناول المسلسل الدرامي الجديد بعنوان «مايك» والذي سيعرض للمرة الأولى في 25 الشهر الجاري على منصة هولو حياة بطل العالم السابق في الوزن الثقيل بدءا من طفولته ومرورا بإنجازاته على الحلبات وانتهاء بإدانته بالاغتصاب عام 1992.



انتقد تايسون عبر صفحته على انستغرام المسلسل المرتقب قائلا «لقد سرقوا قصة حياتي ولم يدفعوا لي».



وأضاف مستخدما النجوم بدلا من الحروف للدلالة على كلمة عبد «بالنسبة للمديرين التنفيذيين في هولو، فأنا مجرد (عبد) يمكنهم بيعه في المزاد العلني»، علما أن هذه المنصة المتوافرة فقط في الولايات المتحدة مملوكة لأغلبية شركة ديزني. ودون تايسون، المولود في بروكلين، اسمه كأحد أبرز الملاكمين في التاريخ، بعدما بات أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل في سن 20 عاما و4 أشهر، وأثار الإعجاب بقوته ولكماته الخارقة وقدرته على الفوز على منافسيه بالضربة القاضية.