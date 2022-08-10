ينكمش تعداد سكان اليابان ويرتفع معدل الشيخوخة بوتيرة قياسية، ففي بداية العام بلغ عدد سكان اليابان 125.9 مليون نسمة، بانخفاض بواقع 726 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي، فيما يعد أكبر انخفاض منذ بدء جمع البيانات ذات الصلة.



ووفقا للاحصاءات التي صدرت في طوكيو أمس الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية إن عدد اليابانيين انخفض بواقع 619 ألف شخص إلى 123.2 مليون نسمة، في حين تراجع عدد الأجانب بواقع 107 آلاف شخص نتيجة جائحة كورونا.



ويشار إلى أن تعداد سكان أكبر ثالث اقتصاد في العالم ينكمش منذ 13 عاما.



وسجلت اليابان 1.4 مليون حالة وفاة العام الماضي، في حين بلغ عدد المواليد 810 آلاف طفل، أقل من أي وقت مضى.



وفي ظل انخفاض معدل المواليد وانعدام الهجرة تقريبا، تواجه اليابان شيخوخة متسارعة لسكانها مقارنة بأي دولة صناعية أخرى.