الزايد: نسعى من خلالها إلى ربط تعلم اللغة العربية عند الطفل بالمتعة من خلال اختيار القصص المزودة بالصور والرسومات



أعلنت جمعية جود الخيرية عن استمرار فعاليات حملتها التي أطلقتها تحت عنوان "كلمني عربي" والموجهة للناشئين من الأطفال والشباب العرب، وتهدف لتشجيعهم على التمسك بلغتنا العربية والتحدث بها ونشرها في دول العالم وعلى المواقع الإلكترونية باعتبارها لغتنا الأم وهويتنا الأولى واللغة التي باركها الله سبحانه وتعالى في قوله: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) (يوسف: 2).

وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس إدارة جمعية جود الخيرية عبدالعزيز الزايد أن الفعالية انطلقت في مكتبة نصف عيسى العصفور العامة في منطقة القادسية وبالشراكة مع فريق صغيرك وسفيرك واشتملت الفعالية على نشاط تفاعلي بين الأطفال يشمل قراءة قصة وإيصال القيم التي تتضمنها بالإضافة إلى تقسيم الأطفال إلى مجموعات للقيام بنشاط كتابة الحروف والرسم والقص واللصق بالإضافة إلى القيام بالمسابقات وتوزيع الهدايات على الأطفال.



وأضاف الزايد أن الفعالية نسعى من خلالها إلى ربط تعلم اللغة العربية عند الطفل بالمتعة، وذلك باتباع مجموعة من الأمور من أهمها اختيار القصص المزودة بالرسومات والأشكال والألوان التي تثير انتباهه، وتعليمه للغة عن طريق اللعب وأيضاً الاستفادة من التقنيات الحديثة المتوفرة بين يدي الطفل، والتي يستمتع باستخدامها مؤكداً أن اللغة العربية هي الحاضن للتراث والثقافة والفكر، فالمفترض أن نحافظ عليها لا أن تتلاشى كما تلاشت اللغة اللاتينية من قبل.



وأكد الزايد على أهمية مثل الأنشطة والفعاليات في ترسيخ أهمية اللغة العربية في نفوس الأطفال مشيراً إلى أن جمعية جود الخيرية مستمرة في فعاليات ضمن حملة كلمني عربي وبالشراكة مع وزارة الإعلام الكويتية ومكتبة الكويت الوطنية ومكتبة البابطين المركزية للشعر ومكتبة ذات السلاسل وجامعة الكويت ومبرة معرفي وصغيرك سفيرك والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وقناة "البوادي" والسينما الكويتية "سينسكيب" والجمعية الكويتية الثقافية الاجتماعية.



وأوضح الزايد أن أهمية اللغة العربية تتجسد بالمحافظة على اللغة العربية، وذلك من خلال التشجيع المستمر على نشرها، وتشجيع الأطفال الناشئين على القراءة مبيناً أن حملة «كلمني عربي» حملة فخر واعتزاز باللغة العربية.