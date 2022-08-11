أعلن مهرجان الأمل السينمائي الدولي في دورته الثانية عن تكريم الفنانة اللبنانية القديرة كارمـن لبـس، تقـديرا لمسيـرتهـا التمثيـلـيـة الطويلة.



وقال مؤسس ورئيس المهرجان الفنان اللبناني فادي اللوند إن الفنانة اللبنانية كارمن لبس تستحق التقدير لدورها الفاعل في إغناء الدراما اللبنانية والعربية بكل الأدوار التي قدمتها، وكذلك أعمالها السينمائية التي تخطت حدود لبنان والوطن العربي، وكانت من الفنانات القليلات اللواتي استطعت ترك بصمة في السينما الأجنبية، بالإضافة الى تأثيرها الكبير في الأعمال الدرامية، وفي العديد منها مرتبط بالحالات الإنسانية.



يذكــــر أن مهـــرجــان الأمل السينمائي الدولي سينطلق بدورته الثانية من العاصمة الإيطالية روما في 27 سبتمبر المقبل، حيث سيجول في ثلاث عواصم أوروبية ليختم فعالياته في 4 أكتوبر المقبل، وتشارك فيه أعمال سينمائية روائية طويلة وقصيرة، موجهة بسياقها للإضاءة على الحالات الإنسانية وذوي الهمم والحالات الخاصة والطفل والمرأة والمجتمع.