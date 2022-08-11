دلال العياف



جبل الأغنية العربية المطرب الاماراتي القدير حسين الجسمي في كل مرة يأتي بظاهرة فنية جميلة وبكل مرة يصيب الهدف فقد يعتبره جمهوره الكبير في ارجاء الوطن العربي من مشرقه حتى مغربه أنه قناص لأنه صائب في الارتكاز على جمل موسيقية رائعة، اضافة الى انه ذو بعد نظر باختيار اغانيه ونجاحها التالي حيث يختار عناوين اغانيه بدقة.



وفي هذا الصدد، طرح الجسمي اغنية جديدة من اللون الاماراتي حملت عنوان «فركتوزي» وتعني «سكر الفاكهة» وهي من اشعار د. مانع سعيد العتيبة حيث وصف بها طباع وخفة دم محبوبته، وتحتوي القصيدة أيضا على الكثير من المحبة التي ينبض بها القلب، ويقول فيها:



شفت ظبي الدار وارد للشريعة



وابتهت وصابني منه جفوزي



وزاد وسط القلب دقات سريعة



من نظرته لي عويده عود موزي



طبيعة الجمع والفتنة



في منصات الحسن دايم يفوزي



اشقر الخدين وعيونه وسيعة



وقد تعاون الجسمي في توزيع اغنية «فركتوزي» مع الموزع الموسيقي زيد عادل وقام بتسجيل الايقاعات سمير القطان والجيتارات فرشيد ادهمي، ليقوم بتنفيذ المكساج والماستر م.جاسم محمد وعرضت الاغنية الجديدة «فركتوزي» بشكل حصري عبر قناة الفنان حسين الجسمي الرسمية في موقع يوتيوب، وعبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة ومن خلال أثير جميع الإذاعات الخليجية والعربية.