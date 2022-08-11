أعلن مدير العلاقات العامة في منصة (فو) أحمد السويلم ان عددا من أحدث الأعمال السينمائية الروائية الكويتية التي انتجتها منصة (فو) انطلقت عروضها على عدد من الخطوط الجوية العالمية، ومنها الخطوط الجوية السعودية وطيران الامارات.



وأشار أحمد السويلم إلى ان الافلام الجديدة، هي فيلم «أوسكار» من بطولة النجم عبدالرحمن العقل وشيماء سليمان ومن إخراج محمد الحملي، بالاضافة الى الفيلم الجديد (حطب دامة) من بطولة الفنان حسين المنصور وعلي جمعة وحمد العماني ومن سيناريو بدر محارب وإخراج صادق بهبهاني. وكانت هذه الافلام قد فازت بالجائزتين الأولى والثانية على التوالي في مهرجان الكويت للسينما الجديدة في دورته الاخيرة في يونيو الماضي وتشارك حاليا في عدد من المهرجانات السينمائية العربية والدولية.



وأضاف السويلم ان المنصة كانت قد عرضت في الذكرى الثانية والثلاثين للغزو العراقي الغاشم على الكويت الفيلم الوثائقي «100 كيلووات - البحث عن الاذاعة السرية» فكرة صادق بهبهاني وإخراج نواف الفضلي. وفي رصيد منصة (فو) عدد جديد من الاعمال السينمائية التي ستجد طريقها الى جمهورها الحبيب في أنحاء العالم.



من ناحيته، عبر المخرج صادق بهبهاني عن سعادته الغامرة بأن تجد هذه الأعمال السينمائية الكويتية طريقها للعرض على عدد من الخطوط الجوية العالمية بعد عرضها على منصة (فو) التي قدمت كل الإسناد من اجل إنتاجها وأيضا العمل على تسويقها لعدد بارز من المهرجانات السينمائية.