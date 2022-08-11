مفرح الشمري



يخوض المخرج والفنان العراقي رسول الصغير تجربة مهمة في حياته الفنية وتحديدا المسرحية، تتمثل في عرض مسرحية «جلجامش.. كما لم تسمع عنه» على خشبة المسرح الوطني في الجمهورية الجزائرية الشقيقة وذلك لمدة 4 ايام انطلاقا من 15 الى 18 الجاري وهي من تأليف د.سعيد الناجي ومن تمثيل الممـثـل الجزائـري القـديــر عبد الحليم زريبيع.



يقدم المخرج رسول الصغير من خلال هذه المسرحية الملحمية رؤية مغايرة لما توارث من اسطورة جلجامش وصديقة انكيدو حيث يشاكس عرضه مفاهيم البطولة والوفاء والنظرة المحاطة بالقدسية للأبطال بحيث يصبحون جزءا مهما من خيالنا المتناقل والجمعي في ظل المواقف التي نتعرض لها في الحياة بوقتنا الحالي.



ويعتبر المخرج العراقي رسول الصغير من جيل الرواد في الفن العراقي، درس الإخراج المسرحي في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد وتخرج فيها عام 1989 وغادر العراق إلى اليمن عام 1992-1996 وقدم الكثير من الأعمال المسرحية علاوة على تدريسه لمادة المسرح في مدينتي المكلا وصنعاء ثم سافر إلى هولندا وواصل دراسته فيها وعمل أيضا فيها مخرجا وممثلا لعدة مسرحيات باللغة الهولندية لينتقل بعدها إلى بريطانيا في 2008 وعمل في مسارحها ممثلا ومخرجا واستشاريا، وعمل في الكويت أستاذا للدراما في مؤسسة لوياك الكويتية وواصل عمله منذ 2011 واخرج فيها عدة مسرحيات، وحصل على جوائز عديدة في مهرجانات مسرحية عديدة في العراق وخارجه، عرض فيها مسرحيات كان فيها مخرجا وممثلا ومؤلفا وإداريا وهو يعتبر أول ممثل عراقي يجسد دورا رئيسيا في مسرحية لفرقة شكسبير الملكية وذلك في مسرحية «متحف في بغداد» التي عرضت العام الماضي.