القاهرة - سامي عبدالفتاح



حقق الزمالك فوزا عريضا على حساب ضيفه مصر المقاصة بنتيجة (5-0) مساء اول من أمس، بستاد القاهرة الدولي في الجولة 30 من الدوري المصري، وأحرز الأهداف التونسي سيف الدين الجزيري «هدفين» وأحمد سيد زيزو «ثلاثة أهداف».



ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا إلى 72 نقطة ليصبح على بعد 6 نقاط فقط من التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري المصري. وودع مصر المقاصة بهذه الخسارة منافسات الدوري بعدما تجمد رصيد الفريق عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير بعدما اتسع الفارق بينه وبينه إيسترن كومباني صاحب المركز الخامس عشر إلى 13 نقطة قبل 4 جولات من النهاية.



وفي مباراة أخرى، نجح فاركو في الفوز على البنك الأهلي 1-0 ليرفع فاركو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة عن البنك الأهلي الذي تجمد رصيده عند 41 نقطة وبقي سابعا.



كما فاز فريق بيراميدز على مضيفه غزل المحلة بهدفين دون رد، ليواصل بيراميدز ملاحقة الزمالك على قمة جدول الدوري الممتاز، حيث رفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني وبفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر. وتقام اليوم مباراة وحيدة تجمع بين الاسماعيلي والاتحاد السكندري.