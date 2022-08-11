قطع الوثبة الحمصي خطوة كبيرة نحو نهائي كأس سورية لكرة القدم بفوزه على مضيفه تشرين 2-0 في اللاذقية، فيما تعادل الجيش 1-1 مع ضيفه أهلي حلب، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي.



في المباراة الأولى، سجل أنس بوطة هدفي الوثبة (36 و43) وشهد اللقاء طرد لاعبي تشرين محمد مالطا في الدقيقة 24 وعبدالرزاق محمد في الدقيقة 68.



أما في المباراة الثانية التي أقيمت في دمشق، فسجل شادي الحموي هدف الجيش (5) ومصطفى الشيخ يوسف هدف الأهلي (7).



وتقام مباراتا الإياب السبت المقبل على أن يلتقي الوثبة الحمصي وتشرين في حمص والجيش وأهلي حلب في حلب.