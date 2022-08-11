أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أمس، رسميا، إطلاق مسابقة «دوري السوبر الأفريقي» اعتبارا من العام المقبل، والتي تعد أحدث المسابقات التي سيتم تنظيمها في القارة السمراء تحت مظلة «كاف».



وتبدأ بطولة دوري «السوبر الأفريقي» من سبتمبر من كل عام وتنتهي في مايو الذي يليه، وتضم البطولة 24 فريقا وفقا لتصنيف الأندية في كاف، وتقسم الأندية الـ24 على 3 مجموعات كل مجموعة تضم 8 فرق وفقا للتوزيع الجغرافي للقارة: (مجموعة شمال أفريقيا ـ مجموعة غرب ووسط أفريقيا ـ مجموعة شرق وجنوب أفريقيا).



وستقام المباريات في دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب أي أن كل فريق سيخوض 14 مباراة على أن تتأهل أول 5 فرق من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز سادس من بين الثلاث مجموعات، للمنافسة في دور الـ16، أما الفرق الـ8 التي لم تتأهل، فستنافس في دوري جديد خاص بها للبقاء في الموسم التالي من المسابقة ويهبط آخر فريقين لكأس أبطال أفريقيا.



وبدءا من دور الـ 16 وحتى النهائي تقام جميع المباريات بنظام الذهاب والإياب، وسيقام نهائي من مباراة واحدة وصفها كاف في فيديو تقديم البطولة بـ«سوبر بول أفريقيا».



وتم الإعلان عن إطلاق المسابقة الجديدة خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس «كاف» الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي برفقة رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي أقيمت في مدينة أروشا التنزانية.



وقال موتسيبي: «الهدف من دوري السوبر الأفريقي هو رفع مستوى كرة القدم في القارة، والاستعداد لأول نسخة من دوري السوبر التي ستبدأ الشهر المقبل».. مشيرا إلى أن نجاح كرة القدم الافريقية سيسهم في تطوير اللعبة على الصعيد العالمي.



من جانبه، قال إنفانتينو: «أتشرف بمساعدة الأفارقة على تحسين مستوى كرة القدم في القارة».. موضحا أن دوري السوبر الافريقي تمت دراسته بدقة من خبراء كرة القدم في العالم، وسيكون مشروعا تاريخيا، وسينال الدعم اللازم وسيزيد من فخر الأفارقة.