أسفرت قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم التي أجريت الثلاثاء في مقر الاتحاد القاري بالقاهرة، عن مواجهة سهلة لعرب افريقيا و«ديربيات» عربية محتملة في الدور الـ 32. حيث يلتقي الزمالك حامل لقب الدوري المصري مع إيليكت التشادي في الدور التمهيدي (دور الـ 64) على أن يواجه الفائز من الاتحاد الليبي وفلامبو بطل بوروندي في الدور الـ 32. ويستهل الوداد حملة الدفاع عن لقبه مع الفائز من لقاء ريفرز يونايتد النيجيري مع واتانغا الليبيري، فيما يبدأ الأهلي المصري وصيف النسخة الماضية مشواره من الدور الـ 32 بمواجهة الفائز من الجيش الرواندي والاتحاد المنستيري التونسي.