بدأت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية باستخدام كاميرات مشاة تعلق على بزاتهم لتسجيل وقائع العمليات التي ينفذونها، ويهدف هذا الإجراء الذي يلقى رواجا في أوروبا والولايات المتحدة إلى توفير قدر أكبر من الشفافية والأمن.



وأوضحت وزارة الداخلية الاسبانية لوكالة فرانس برس أن أول دفعة من عناصر الشرطة جهزوا بهذه الكاميرات الاثنين على ان يصبح جميع العناصر تدريجيا مزودين بمثلها.



وتوضع هذه الكاميرات على بزات عناصر الشرطة ويمكن تشغيلها يدويا أو تلقائيا، بحسب كل حالة، وفقا للتلفزيون الإسباني العام «تي في إي».



وأوضح وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا الجمعة في مقابلة مع المحطة أنها ستستخدم «لمعرفة كل ما حصل في حال تخلل حادث ما أي عملية»، مؤكدا الحرص على «إطلاع المواطنين» على وجود هذه الكاميرات.