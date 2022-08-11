أدى تجدد الحرائق في جنوب غرب فرنسا، في جيروند التي شهدت حريقا هائلا في يوليو، إلى تدمير 6 آلاف هكتار من غابات الصنوبر منذ بعد ظهر الثلاثاء وإجلاء آلاف الأشخاص.



ذكرت قيادة الشرطة المحلية في بيان أن «الحريق مستعر بشدة وامتد إلى مقاطعة لاند (جنوب). تم إجلاء سكان بلديات هوستن وسان ماغن وقطاعات في بيلين بيلييه»، أي ما يعادل نحو 3800 شخص.



وهذه البلدات تقع في قلب غابات اللاند دو غاسكونيو في جنوب ساحل المحيط الأطلسي الفرنسي.



كما أتت النيران على 16 منزلا في عدة مناطق من مقاطعة بيلين بيلييه حيث كانت تجري عملية إخلاء لنحو الفي شخص. وقالت قيادة الشرطة «لم تسجل أي اصابات».



يوجد حوالي 500 من رجال الإطفاء في الموقع مدعومين بقاذفات مياه تابعة للأمن المدني.



خلال الليل، أعلنت قيادة الشرطة في مقاطعة لاند المجاورة أن الحريق في جيروند «امتد بشكل غير موات للوصول إلى المقاطعة»، مما أدى إلى إجلاء 215 شخصا في شمال المقاطعة.



شهدت جيروند في منتصف شهر يوليو حريقين «غير مألوفين»، أحدهما في لانديراس التي تبعد 40 كيلومترا جنوب بوردو، والثاني في تيستي دو بوك في حوض آركاشون السياحي، ودمرا 20800 هكتار من الغابات واستدعيا إجلاء أكثر من 36 ألف شخص.