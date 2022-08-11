نجح رجال الإطفاء أخيرا في السيطرة على ما وصفه مسؤولون بأنه أسوأ حريق في تاريخ كوبا بعد أن دمر على مدى 5 أيام 40% من منشأة تخزين الوقود الرئيسية على الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي، وتسبب في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي.



وأفاد شهود من «رويترز» بأن النيران التي أتت على جزء يتألف من 4 صهاريج في ميناء ماتانزاس منذ يوم الجمعة خمدت، في حين تضاءلت أعمدة الدخان الأسود الكثيف التي تتصاعد من المنطقة وبدأ لونها في التحول إلى اللون الرمادي.



وماتانزاس هو أكبر موانئ كوبا المجهزة لاستقبال واردات النفط الخام والوقود. وتعتمد الجزيرة بشكل رئيسي على النفط الخام الثقيل، وكذلك شحنات زيت الوقود والديزل المخزنة في ماتانزاس، لتوليد الكهرباء.



وضرب البرق أحد صهاريج الوقود مساء الجمعة. وامتدت النيران إلى صهريج ثان بحلول يوم الأحد واجتاحت المنطقة المكونة من 4 صهاريج الاثنين مصحوبة بانفجارات ضخمة على الرغم من جهود رجال الإطفاء المحليين والمدعومين من أكثر من 100 فرد من المكسيك وفنزويلا.