جرى تنفيذ القتل الرحيم لحوت «بيلوغا» (الحوت الأبيض) المريض أمس الأربعاء، والذي علق لعدة أيام في نهر «السين» في فرنسا، بعد تدهور جهازه التنفسي، أثناء محاولة أخيرة لإنقاذه.وكان قد تم نقل الحوت برا إلى حوض مملوء بمياه البحر في نورماندي، عندما تم اتخاذ القرار بقتله، طبقا لمقاطعة «كاين» بشمال فرنسا. وتم نقل الحوت، الذي شوهد لأول مرة عالقا في النهر، منذ أكثر من أسبوع، إلى ميناء «اويسترهام» بواسطة شاحنة تبريد. وبعد عملية إنقاذ استمرت عدة ساعات وشارك فيها أكثر من 80 خبيرا، تم انتشال حوت «بيلوغا» من المياه، في حوالي الساعة الرابعة صباح أمس الأربعاء.وأكد الفحص الأولي الحالة السيئة للحوت الهزيل.