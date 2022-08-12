حقق أبطال الكويت أربع ميداليات جديدة في منافسات دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية حتى 18 أغسطس الجاري، ليرتفع عدد ميداليات الكويت الى ست ميداليات حتى الآن بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين.



وفي منافسات امس، احرزت بطلة رماية (تراب) سارة الحوال أول ميدالية ذهبية للكويت في الدورة وتبعها البطل عبدالرحمن الفيحان بذهبية اخرى، فيما حصل البطل طلال الرشيدي على الميدالية الفضية، وفي منافسات االدراجات لهوائية احرز البطل سيد جعفر العلي فضية سباق فردي ضد الساعة، بعد ان افتتح ماجد الزيد ويعقوب اليوحة رصيد الكويت من الميداليات ببرونزيتين ليرتفع العدد الاجمالي الى ست ميداليات حتى الان.



ويواصل منتخبنا الوطني لرماية (تراب) منافساته اليوم عندما يدخل تصفيات الفرق في التاسعة صباحا على ان يلعب الدور النهائي في الساعة الثانية ظهرا، ويتطلع ابطال وبطلات الرماية الى مواصلة الانجاز وزيادة الغلة من الميداليات المتنوعة عن طريق الابطال عبدالرحمن الفيحان وطلال الرشيدي وناصر المقلد والبطلات سارة وشهد الحوال وهاجر عبدالملك.



الشمري الى نهائي 200 متر



وتمكنت بطلة الكويت والخليج العداءة مضاوي الشمري من الوصول الى نهائي سباق 200 متر الذي يقام اليوم الجمعة، وتسعى الشمري الى تحقيق نتيجة جيدة تمكنها من صعود منصة التتويج وزيادة غلة الكويت. ويخوض اليوم خالد السعد منافسات مسابقة الوثب العالي، كما يتطلع رامي الرمح عبدالرحمن العازمي الى تقديم افضل مستوياته الفنية في المسابقة، وتطمح العداءة أمل الرومي للتأهل الى الدور النهائي عندما تخوض تصفيات سباق 1500 متر حيث سيلعب الدور النهائي بعد التصفيات مباشرة.



من جانب اخر، حرمت الاصابة صاحب أولى ميداليات الكويت في الدورة البطل ماجد الزيد الذي حقق برونزية القفز بالزانة، من متابعة تألقه في المنافسات بعد أن تعرض لاصابة منعته من اكمال مشواره في مسابقة الوثب الطويل، وقالت اخصائية اعادة التأهيل الرياضي لبعثة الكويت في الدورة دلال الرويشد ان الزيد خضع لبعض الفحوصات التي كشفت عن تعرضه لاصابة عبارة عن التهاب في الكاحل ليبتعد عن خوض المنافسات.



انطلاق تدريبات السباحة



وبدأ منتخبنا الوطني للسباحة تدريباته استعدادا للتصفيات التمهيدية لدورة ألعاب التضامن الاسلامي الخامسة والتي ستنطلق غدا السبت بعد ان وصل الى مدينة قونية التركية مساء امس الاول ليبدأ بعدها تدريباته بقيادة مدربه الايطالي سيموني.