يحيى حميدان



خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة مباراته التجريبية الرابعة والأخيرة في معسكره التدريبي المقام في صربيا، وذلك أمام الظفرة الإماراتي بثلاثية نظيفة. وتعد التجربة أمام الظفرة قوية واستفاد منها الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي زيلكو ماركوف لتقييم حالة اللاعبين ومعالجة السلبيات خلال المرحلة الحالية.



ويعود «البرتقالي» للبلاد غدا السبت لاستكمال رحلة إعداده قبل انطلاق دوري «زين» الممتاز في 25 الجاري. هذا، ويواصل قائد كاظمة وحارس مرماه حسين كنكوني تدريبات التأهيل الخاصة في أحد المراكز الصحية بالبلاد قبل الانضمام للفريق في التدريبات اليومية. تجدر الإشارة الى أن «البرتقالي» قد وقع مع المهاجم السويدي من أصل نيجيري مايكل أومو ليكون خامس التعاقدات وآخرها بالنسبة للفريق.