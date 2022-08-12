هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية على نظيره داريغا التركي 3-2 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، وجاءت أهداف السماوي في الشوط الأول، وسجلها عذبي شهاب (هدفين) واسو رستم هدف. وقد حرص المدرب الوطني محمد إبراهيم على إشراك العديد من اللاعبين على مدار شوطي المباراة، ما سمح للفريق التركي بأخذ المبادرة في الشوط الثاني، وتقليص الفارق إلى هدف، ليخرج السالمية بأول فوز له في معسكره بمدينة أزميت، بعد تعادل مع الأهلي السعودي (1-1)، وخسارة من مواطنه الرائد 0-2. إلى ذلك، تغلب الساحل على نظيره الخليج السعودي 2-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بتركيا، ليحقق «أبناء أبو حليفة» فوزهم الثاني تواليا في معسكرهم الخارجي، وسجل هدفي الساحل محترفه البرازيلي جيوفاني (45 و60).



وفي سياق المباريات الودية، خسر الفحيحيل في أولى مبارياته الودية بمعسكره في مدينة انطاليا التركية من نظيره هلال القدس الفلسطيني 1-4، وقد لعب في وقت متأخر من مساء أمس مع فريق دبا الحصن الإماراتي.