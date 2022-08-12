مبارك الخالدي



تعود إلى البلاد فجر غد السبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي قادمة من تونس، حيث أقام الأخضر معسكر تدريبيا انطلق في ٢٣ من الشهر الماضي استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل ومواجهة فريق السيب العماني في البلاد ٥ سبتمبر المقبل ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب القارة. وكان الأخضر قد وضع برنامجا للتدريب على 3 فترات، حيث شهدت فترة المعسكر التحاق المدرب الجديد للفريق المقدوني يوغسلاف واللاعبين المحترفين. ولعب الفريق مباريات ودية متدرجة كانت الغاية منها تحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين ورفع معدلات اللياقة البدنية.



والتقى العربي في معسكرة مع فريق مرجان التونسي وفاز 7-0 ثم حقق انتصارا معنويا على فريق شبيبة القبائل الجزائري 2-1 قبل ان يخسر من الأفريقي التونسي 3-1، كما خسر أيضا من فريق القسنطيني الجزائري بهدف دون رد، واختتم معسكره بلقاء وفاق سطيف الجزائري في مباراة أقيمت في وقت متأخر من مساء امس. وفي جانب متصل، أعلن الجهاز الطبي عن إصابة اللاعبين حسن حمدان بالعضلة الضامة وعبدالعزيز البشر بتمزق ويحتاجان الى فترة راحة مع العلاج الطبيعي.



وفي معسكر القادسية المقام في القاهرة تمكن الأصفر من الفوز على فريق السكة الحديد 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أول من امس وسجل للأصفر أحمد الرياحي وسلمان البوص والمباراة هي السادسة للفريق ضمن برنامجه الإعدادي، حيث لعب مساء امس الخميس أمام فريق الإنتاج الحربي، ليختتم الأصفر بذلك معسكره ويعود اليوم. من جانب آخر، أعلن نادي الشباب عن تشكيل الجهاز الإداري للفريق برئاسة عضو مجلس الإدارة مدير عام قطاع الكرة جابر الزنكي وعلي كنكوني مساعد المدير العام للقطاع ومشعل العتيبي وأيوب ارتي إداريين وفيصل الفضلي منسقا عاما، وكذلك الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عيد سابج ومالك جون مدربا مساعدا ويعقوب سعد مدربا للياقة وديجان بانتليك مدربا للحراس.