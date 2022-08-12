أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن العراق وافق على تمديد تزويد لبنان بالوقود اللازم لتوليد الكهرباء.



وقال المكتب الاعلامي لميقاتي في بيان: «وافقت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي على الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتمديد تزويد لبنان بالفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة بالشروط نفسها التي كانت متبعة حتى الآن».



وقد شكر ميقاتي الحكومة العراقية والكاظمي شخصيا على اهتمامهم بلبنان ودعمه لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها، مؤكدا «ان العلاقات بين لبنان والعراق ستبقى متينة كما كانت عليه تاريخيا، وسيستمر التعاون بين البلدين بروح الاخوة».