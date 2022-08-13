في إطار دعمها الإغاثي لسكان قطاع غزة جراء الاعتداءات الأخيرة، وصلت تبرعات أهل الخير من الكويت والتي لم تتوان في نصرة أهل غزة عبر السنوات الماضية وخلال الاعتداءات المتكررة عليهم من العدوان الاسرائيلي الغاشم.

فقد زار ممثل جمعية التميز الإنساني الضحايا هناك وتم إيصال المساعدات العاجلة إليهم وزيارة الضحايا وأسرهم ومنهم الطفلة رهف سليمان التي بترت ساقها كذلك بعض المنكوبين والمصابين في الحرب الأخيرة ومواساتهم باسم الشعب الكويتي الشقيق.



وقال رئيس مجلس الادارة د.خالد الصبيحي لجمعية التميز الإنساني قدمنا مساعدات نقدية عاجلة لهم، وقام ممثل الجمعية بزيارة الطفلة رهف سليمان التي فقدت وبترت قدمها ويدها اليمنى، وكذلك أسرة الشهيد ياسر النباهين الذي استشهد ومعه أبناؤه الثلاثة.



وذلك خلال الحملة التي أطلقتها الجمعية ومشروعها الإغاثي «نحن معكم أهل غزة» وذلك دعما لمختلف الفئات المتضررة في القطاع.



وتابع الصبيحي لجمعية التميز قائلا: إن الحملة تأتي في ظل أوضاع معيشية بالغة الصعوبة يعيشها أهل غزة، الذين تعرضوا لهجمات عنيفة خلال الأيام الماضية تسببت في انهيار ودمار 1500 منزل ما بين دمار جزئي وكلي، وإصابة أكثر من 300 حالة غالبيتهم من الأطفال، في ظل أعباء معيشية متزايدة جعلت نصف سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، وسط حصار مستمر أدى إلى تدهور أوضاع القطاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.



وأوضح الصبيحي أن حملة «نحن معكم أهل غزة» تستهدف إيصال المساعدات الإنسانية لآلاف المتضررين، وتشتمل على توفير المواد الغذائية والمساعدات الطبية ومبالغ نقدية، وإعانة الأسر المتضررة من القصف والدمار الذي خلفه العدوان.



وأشاد الصبيحي بالتجاوب والتفاعل الكبيرين من أهل الكويت، حفظهم الله، منذ الساعات الأولى لإطلاق الحملة، دعما لأهل غزة وتخفيفا من معاناتهم، مؤكدا أن قضية فلسطين هي القضية الحية والنابضة في قلوب أهل الكويت، حكومة وشعبا.



كما دعا الصبيحي جموع المحسنين الكرام إلى المسارعة في بذل الخير للمستضعفين في قطاع غزة، ودعمهم بما يعينهم على أوضاعهم المأساوية، واستشعار عظيم الأجر والثواب بإغاثة المحاصرين، مبينا أن التبرع للحملة متاح عبر قنوات الجمعية التسويقية المتمثلة في موقع https://www.tamayuzkw.org

أو الخط الساخن للجمعية 22554435/36 أو مقر الجمعية الروضة قطعة ٢ شارع علي سليمان، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل من المحسنين الكرام صالح الأعمال وأن يجعل ما يجودون به في موازين حسناتهم يوم القيامة.