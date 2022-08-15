الحسن: النتائج تعكس قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر

الأداء يتماشى مع سعينا لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا بجميع أسواق عملنا

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، والمنتهية في 30 يونيو 2022، حيث حققت صافي ربح بقيمة 15 مليون دينار، بزيادة نسبتها 27%، وبربحية 52.87 فلسا للسهم الواحد، وذلك مقارنة بصافي ربح بقيمة 11.8 مليون دينار وبربحية 53.51 فلسا للسهم الواحد عن نفس الفترة من 2021.



وقالت الشركة في بيان صحافي إن سبب ارتفاع صافي الربح يعود الى ارتفاع نتائج شركات المجموعة الفنية وأرباح استثماراتها مقارنة بنفس الفترة من 2021، وقد بلغ حقوق مساهمي المجموعة 184.4 مليون دينار كما في 30 يونيو 2022، مقارنة بـ 129.4 مليون دينار بنفس الفترة من 2021، بزيادة 42.5%، وبلغت القيمة الدفترية للسهم بنهاية النصف الأول 650 فلسا.



هذا، وقد بلغت قيمة الأقساط المكتتبة 458.7 مليون دينار، مقارنة بـ 253 مليون دينار بزيادة نسبتها 81% عن الفترة نفسها من 2021، وبلغ ربح الاستثمار والإيرادات الأخرى 17.6 مليون دينار، مقارنة بـ 11.3 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 55%.



وتدعيما لأعمال المجموعة التشغيلية وحقوق حملة وثائقها، فقد بلغ صافي الاحتياطيات الفنية للشركة 487.4 مليون دينار، كما في 30 يونيو 2022، الأمر الذي يعزز قدرة الشركة على تحمل المخاطر الطارئة التي قد تطرأ في المستقبل، وبلغت قيمة الأصول في النصف الأول من العام الحالي 1.34 مليار دينار، مقارنة بـ 0.8 مليار دينار، بزيادة 67.3%.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن: «تعكس نتائج النصف الأول لهذا العام قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها وحماية أصولها وحقوق مساهميها، كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها (مصر، الجزائر، تركيا والأردن بالإضافة إلى منطقة الخليج العربي)، وذلك بتطوير استراتيجيات التحول الرقمي في مجال قنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى».



وأضاف: «لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين الكرام لاسيما شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط وأعضاء مجلس الإدارة الكرام، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعا بالشكر والتقدير والشكر موصول أيضا الى جميع الجهات الرقابية بالكويت لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين الكويتي».