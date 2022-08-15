طور تطبيق التواصل الاجتماعي (واتساب) قواعد جديدة للخصوصية تتيح للمستخدم الخروج من مجموعات المحادثة دون وصول إشعارات للآخرين، مع إمكانية تحديد المستخدمين الذين يمكنهم رؤية المستخدم عندما يكون في وضع اتصال بالتطبيق.



وكجزء من تحديثات التطبيق التي تم إطلاقها خلال الشهر الجاري، سيكون في مقدور المستخدم مع المستخدمين الآخرين التقاط صور للرسائل التي يتم إرسالها وفق خاصية «عرض لمرة واحدة»، والتي تضمن اختفاء الرسالة بمجرد تسلمها وقراءتها من جانب المستخدم الآخر.



ويجري حاليا اختبار خاصية حظر التقاط صورة للرسالة، بحسب تطبيق واتساب المملوك لمجموعة ميتا المالكة لشبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، مضيفة أنها ستطلق الخاصية الجديدة في وقت قريب.



يذكر أن المستخدم عندما يخرج حاليا من مجموعة محادثة على تطبيق واتسآب، يظهر إشعار عند المستخدمين الآخرين يخبرهم بمغادرة المستخدم لمجموعة.



وفي حين يمكن للمستخدم حاليا تعطيل هذه الخاصية فلا تظهر الرسالة لدى المستخدمين الآخرين، فإنه لا يستطيع حتى الآن الاتصال بالإنترنت وبدء استخدام التطبيق دون أن يظهر أنه متصل لدى الآخرين.



ويشير بعض النشطاء إلى المخاوف من تقنيات التشفير المستخدمة في تطبيق واتساب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي التي تستهدف المحافظة على سرية وخصوصية المحادثات، يمكن أن تسمح لممارسي الأنشطة الإجرامية على هذه المنصات بالهرب من الملاحقة والرصد.