قالت أسرة الملياردير الهندي راكيش جونجونوالا، المستثمر في البورصة والذي يحمل لقب «وارن بافيت الهندي»، إنه توفي عن عمر ناهز 62 عاما. ويقدر صافي ثروته بستة مليارات دولار. وبدأ جونجونوالا، وهو محاسب قانوني من ولاية راجاستان الصحراوية، التعامل في الأسهم المالية بينما كان طالبا في الكلية واستمر في إدارة شركة للتداول في الأوراق المالية. وقال أحد أفراد أسرته لرويترز «توفي راكيش جي وهو محاط بأسرته ومساعديه المقربين». ولم يعلن على الفور سبب الوفاة.



وقال رجال الأعمال والمصرفيون المقيمون في مومباي، العاصمة المالية للهند، الذين تعاملوا مع جونجونوالا لأكثر من 30 عاما، إن مهارات الاتصال الممتازة لديه ساعدت صغار المستثمرين على فهم سوق الأسهم، كما أن رؤيته حول الاقتصاد والشركات جعلت منه شخصية مشهورة في التلفزيون.