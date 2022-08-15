أطلق رجل النار خمس مرات في مطار كانبيرا الأحد متسببا بحالة هلع بين المسافرين دون أن يوقع ضحايا، بحسب الشرطة الأسترالية التي أعلنت توقيفه.



قامت الشرطة بإخلاء المطار الرئيسي بالعاصمة الأسترالية وإغلاقه، ما أدى إلى تعليق العديد من الرحلات الجوية.



وقال المسؤول في الشرطة ديف كرافت للصحافيين خارج مبنى المطار «دخل رجل قاعة المغادرين في مطار كانبيرا. جلس في إحدى المناطق المجاورة للنوافذ الزجاجية».



وأضاف «بعد نحو خمس دقائق، أخرج هذا الرجل سلاحا ناريا كان بحوزته وأطلق خمس طلقات تقريبا».



ويمكن من الخارج رؤية آثار عدة رصاصات على واجهة المطار الزجاجية، في مشاهد بثتها شبكة «إيه بي سي» العامة الأسترالية.



وقالت شرطة العاصمة إن الرجل تصرف بمفرده على ما يبدو، فيما لا يزال دافع المهاجم مجهولا.



وقالت مراسلة شبكة «إيه بي سي» في مكان الحادث ليلي تومسون إنها سمعت طلقات نارية قبل أن يبدأ الناس في الصراخ.