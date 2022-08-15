فاز فيلم «ريغرا 34» (القاعدة 34) للمخرجة البرازيلية جوليا مورات السبت بجائزة الفهد الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا.



ويتناول الفيلم الذي أقيم عرضه العالمي الأول في لوكارنو قصة طالبة قانون تدعى سيمونيه تهتم بالعنف ضد المرأة في بلدها. وفي موازاة مناقشتها هذا الموضوع في الجامعة، تنشط في حياتها الخاصة كـ«كام غيرل» عبر الإنترنت.



وأقرت المخرجة بأنها فوجئت بمنحها الجائزة، موضحة أن الفيلم «يتناول موضوعا صعبا جدا».



وقالت «لذلك لم أتوقع إطلاقا أن يكون للفيلم أكثر من عضو مؤيد في لجنة التحكيم».



يشير عنوان الفيلم، الذي تشارك فيه الممثلة لورينا كامباراتو، إلى ما يعرف بالقاعدة 34 للإنترنت، ويطرح العمل كيفية الحفاظ على التوازن في المجتمع، وخصوصا في البرازيل. وهذا الفيلم هو الشريط الروائي الثالث لجوليا مورات (42 عاما) وهي الشقيقة الصغرى للمخرجة والناشطة البرازيلية الشهيرة لوسيا مورات.