أفادت وزارة الداخلية السورية أمس، بانتحار رئيس بلدية مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية. وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في صفحتها على «تلغرام» إنه تم بالساعة التاسعة صباح أمس، إعلام «شرطة منطقة جبلة في اللاذقية أن المدعو لؤي يوسف، مدير بلدية جبلة، عثر على جثته منتحرا ضمن مكتبه بواسطة مسدس حربي». وأضاف: «على الفور توجهت دوريات من شرطة منطقة جبلة وقسم الأدلة الجنائية وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي إلى المكان، وتبين أن سبب وفاة المذكور ناجم عن طلق ناري بالفم نافذ من الرأس». وتابع: «تم نقل الجثة إلى مشفى جبلة الوطني، ومازالـــت التحقيقات مستمـــرة لكشف ملابســـات الحادثـــة».