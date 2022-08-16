بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري م. حسين مخلوف مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين والوفد المرافق الخطة الموضوعة من قبل الجانب اللبناني لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم والإجراءات المتخذة من قبل الجانب السوري لتوفير عودة آمنة وسريعة لهم وفق جداول زمنية محددة من قبل الجانبين. ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مخلوف قوله في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، إن هناك توافقا في الرؤية بين الجانبين السوري واللبناني لجهة عودة جميع اللاجئين وليس فقط 15 ألف مهجر شهريا كما ورد في الخطة التي قدمها الجانب اللبناني، لافتا إلى أن مراسيم العفو التي صدرت شملت جميع السوريين، إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات في المناطق الحدودية وتأمين الخدمات للعائدين من نقل وإغاثة ومساعدات إنسانية وطبابة وتعليم وغيرها لتوفير إقامة آمنة ومريحة لهم.



وأكد مخلوف مجددا أن من أولويات الدولة تهيئة الظروف لعودة جميع السوريين إلى ديارهم وإعادة تأهيل البنى التحتية. وأشار الى أن اجراءاتها اتاحت العودة لخمسة ملايين لاجئ سوري بينهم مليون من الخارج وأربعة ملايين من الداخل، علما ان تقديرات الأمم المتحدة تشير الى نزوح نحو ستة ملايين شخص داخليا منهم نحو مليونين الى شمال غرب سورية حيث سيطرة المعارضة، ولجوء نحو 5 ملايين خارجيا يتوزعون بين تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق وأوروبا.



وشدد على ان الجانب السوري منفتح للتعاون مع الجانب اللبناني وغيره لتسهيل العودة لجميع المهجرين.



الوزير اللبناني نوه من جانبه بالتوافق والتعاون الذي أبداه الجانب السوري تجاه خطة عودة النازحين السوريين المتواجدين في لبنان. وقال: تم بحث الخطة بتفصيل ودقة وأبدت الدولة السورية استعدادا لاستقبال جميع الراغبين في العودة مع التعهد بتوفير جميع متطلباتهم من مساعدات وخدمات وإقامة وطبابة وتعليم وغيرها.



هذا وقالت مصادر ان شرف الدين تواصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وأبلغه تحديد موعد له في دمشق، فأجابه رئيس الحكومة بأن الزيارة الرسمية تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، واذا كانت للاستطلاع فبالتوفيق.