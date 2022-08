دبي - دعاء خطاب



‎ تحتفل خدمة بث المحتوى الترفيهي المتميز الرائدة في المنطقة OSN، بالعرض الأول لمسلسل of the Dragon، الموسم الجديد من العمل التلفزيوني الدرامي العالمي الشهير Game of Thrones، والذي تقع أحداثه في ماض سابق لأحداث هذا الأخير. ومن المقرر أن تقيم OSN+ في 18 أغسطس عرضا مذهلا للطائرات المسيرة، وعلى الشاشات، يضيء أفق العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم «الغيمرز 8»، أكبر مهرجان للألعاب والرياضات الإلكترونية في العالم.



‎وتحلق 1.000 طائرة مسيرة خلال العرض الجوي الضوئي المرتقب فوق بوليفارد الرياض، في احتفالية OSN+ بإطلاق المسلسل الجديد، والذي يسبقه عرض كامل على الشاشات وعرض للألعاب النارية.



وبهذه المناسبة، أعربت أشلي رايت نائب الرئيس للتسويق والنمو لدى OSN+، عن حماسها بترقب خلال تصريح صحافي، العرض المذهل للطائرات المسيرة، ضمن مهرجان «الغيمرز 8» الذي يقام قبيل الإطلاق المرتقب في الشرق الأوسط يوم 22 أغسطس لمسلسل House of the Dragon. وقالت: «سوف يقدم مهرجان الألعاب، من خلال عرض الطائرات المسيّرة والعرض الغامر على الشاشات وعرض الألعاب النارية، منصة جذابة وغامرة للاحتفال بالعرض الأول لأولى حلقات مسلسل House of the Dragon مع الجمهور الكبير الذي يتوقع أن يشهد الاحتفال الكبير، سواء من العاصمة السعودية أو من جميع أنحاء المملكة».



ويتألف المسلسل الدرامي House of the Dragon من عشر حلقات ويستند الى رواية Fire & Blood للكاتب جورج ر. مارتن، وهو من إنتاجات HBO الأصلية، وسوف يعرض حصريا في الشرق الأوسط على OSN. وتقع أحداث المسلسل قبل مائتي عام من أحداث Game of Thrones أحد أشهر الأعمال التلفزيونية خلال العقد الماضي، ويحكي قصة آل ترغارين. ومن المقرر أن تعرض الحلقة الأولى من المسلسل المرتقب حصريا على OSN+ يوم 22 أغسطس، بالتزامن مع العرض الأول لها في الولايات المتحدة، فيما تعرض تباعا حلقات جديدة كل أسبوع على المنصة.



‎ويلعب أدوار البطولة في House of the Dragon كل من بادي كونسيدين في دور الملك فيسريس ترغارين، ومات سميث في دور الأمير ديمون ترغارين الأخ الأصغر للملك ووريث العرش، وأوليفيا كوك في دور أليسنت هايتاور ابنة مستشار الملك، وإيما دارسي في دور الأميرة راينيرا ترغارين ابنة الملك فيسريس البكر، وستيف توسان في دور اللورد كورليس فيلاريون «أفعى البحر»، وإيف بيست بدور زوجته الأميرة راينيس تارغارين، وفابيان فرانكل في دور سير كريستون كول، وسونويا ميزونو في دور ميساريا، وريس إيفانز في دور أوتو هايتاور مستشار الملك ووالد أليسنت.