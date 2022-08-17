فصل المباني في قطاع الرعاية يسير ضمن الخطة المعتمدة.. وزيارة الوزير الأخيرة هدفها الاطلاع على سير العمل



بشرى شعبان



يعد تشابك الصلاحيات وفصل المباني بين وزارة الشؤون والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وتأثيرها في تقديم الخدمات لاسيما بمجمع دور الرعاية الاجتماعية، من القضايا المهمة التي تتطلب التعاون المشترك بين جميع الأطراف حتى لا يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمستفيدين.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر لـ «الأنباء» أن فصل المباني وتشابك الصلاحيات يحظى بالاهتمام والمتابعة، وهناك تنسيق كامل بين الوزارة و«ذوي الإعاقة» لاسيما بين الادارات المعنية بالخدمات: إدارة الخدمات العامة في «الشؤون» وخدمات الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، لافتا الى وجود العديد من اللجان المشتركة المكلفة بالتنسيق والتواصل الدائم بين الجهتين والمتابعة المباشرة من قيادات الوزارة والهيئة.



وذكرت المصادر أن كل الأمور بين الجهتين من كهرباء وماء وخدمات المغسلة والمركز الطبي وغير ذلك يسير بشكل طبيعي وأي مشكلات تتم معالجتها مباشرة، مؤكدة أن انقطاع التيار نهاية الأسبوع الماضي لمدة ساعتين لا علاقة له بقضايا الخدمات المشتركة، بل كان ناتجا عن أعمال صيانة المحولات التي تنفذ بشكل دوري من قبل وزارة الكهرباء.



وحول زيارة الوزير والوكيل الى مجمع الرعاية يوم الجمعة الماضي: قالت المصادر إنها زيارة عادية تفقدية للاطلاع على سير العمل وضمن خطة الوزير الهادفة للإصلاح عبر الاطلاع والمتابعة على تقديم الخدمات الميدانية، مشددا على أن فصل المباني وخدماتها تسير ضمن الخطة المعتمدة، ولن تؤثر على تقديم الخدمات وجودتها، لاسيما في دور الرعاية.