أشاد نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د.خالد حسين البراك بالخطوات الإصلاحية التي يقوم بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، وعلى رأسها توجيهاته الصارمة بضرورة ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية والإشرافية بمؤسسات الدولة المختلفة وعدم التجديد لأي قيادي في منصبه لفترات طويلة لإعطاء الفرصة للشباب في تولي المناصب القيادية والإشرافية، وتوجيهات سموه للمسؤولين بإغلاق أبواب الواسطة والمحسوبية وتطبيق سياسة الباب المفتوح مع المواطنين وأصحاب المظالم وتسريع وتيرة الإصلاح وتجفيف منابع الفساد وإنجاز الملفات العالقة.



وأوضح د.البراك أن أبناء الكويت وخاصة شريحة الشباب يحدوهم الأمل في غد مشرق بعد قرار إحالة القياديين إلى التقاعد، حيث إن هذا القرار يفتح آفاقا كبيرة أمامهم في تولي المناصب القيادية والإشرافية بما لديهم من عقول مبدعة والاستفادة منهم في مؤسسات الدولة لتطويرها، فهم ينتظرون هذه الفرصة لتقديم ما لديهم من إبداعات في خدمة وطنهم الغالي الكويت.



وأشار د.البراك إلى أن عهد بقاء القيادي في منصبه لعقود قد انتهى وبدأ عهد الإصلاح، وباتت الفرصة متاحة للشباب للمشاركة في بناء نهضة الكويت من خلال الاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم في تطوير العمل، مؤكدا أن الشباب يستحقون هذه الفرصة بما لديهم من طاقات وأفكار وتجديد تحتاجه الكويت الآن أكثر من أي وقت مضى لاسيما في العهد الجديد الذي اتسم بالإصلاح والقضاء على الفساد.