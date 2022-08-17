قامت وزارة التجارة والصناعة بإغلاق 3 محلات في منطقة السالمية لقيامها ببيع سلع تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية، حيث تم العثور على كمية كبيرة من الملابس، وقام فريق الرقابة التجارية بضبطها وحصرها وإغلاق المحلات المخالفة واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



كما قامت الوزارة بإغلاق محل في منطقة حولي لقيامه بطباعة ملصقات لتغيير بلد المنشأ للسلع وطباعة ملصقات تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية.



وقام فريق الرقابة التجارية بضبط المخالفة وإغلاق المحل واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.