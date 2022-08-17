علي إبراهيم



أصدر مدير الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان عبدالعزيز الفهد، تعليمات جمركية بتأجيل خضوع السجائر الإلكترونية وسوائلها سواء كانت بنكهة أو من دون لمدة ٤ أشهر لتطبق الضريبة الجمركية بنسبة 100% من 1 يناير 2023 بدلا من 1 سبتمبر 2022.



ووفقا للتعلميات الجمركية التي حملت رقم 72 لسنة 2022 بشأن تأجيل تطبيق خضوع الخراطيش المحتوية على نيكوتين ذات الاستخدام مرة واحدة وعبوات السوائل أو الجل المحتوية على نيكوتين سواء كانت منكهة أو غير منكهة للضريبة للرسوم الجمركية بنسبة 100% إلى 1 يناير 2023 بدلا من 1 سبتمبر المقبل.



وتأتي تلك التعليمات إلحاقا للتعليمات الجمركية رقم 19 لسنة 2022 الصادرة في فبراير 2022 بشأن تطبيق ما تم استحداثه في البند الرئيسي 2404 من الفصل 24 من نظام التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بخضوع الخراطيش المحتوية على نيكوتين ذات الاستخدام مرة واحدة منكهة وغير منكهة وعبوات السوائل أو الجل المحتوية على نيكوتين منكهة أو غير منكهة للضريبة الجمركية بنسبة 100%.



وتضمنت التعليمات أنه وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل فقد تقرر تأجيل خضوع 4 أصناف للضريبة كالتالي:



1- خراطيش محتوية على نيكوتين ذات الاستخدام مرة واحدة منكهة.



2- خراطيش محتوية على نيكوتين ذات الاستخدام مرة واحدة غير منكهة.



3- عبوات سوائل أو جل محتوية على نيكوتين منكهة.



4- عبوات سوائل أو جل محتوية على نيكوتين غير منكهة.