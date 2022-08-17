علاء مجيد



خفضت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال يونيو الماضي باستحواذها على 46 مليار دولار مقارنة بـ 46.3 مليار دولار في شهر مايو الماضي، أي بتراجع بلغت قيمته 300 مليون دولار وبذلك تحتل الكويت المرتبة الثانية خليجيا بعد السعودية.



وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية، فقد تراجعت حيازة الكويت من السندات الأميركية عن مستويات يونيو 2021 البالغة 47.2 مليار دولار أي بتراجع سنوي بلغت نسبته 2.5% وبقيمة 1.2 مليار دولار.



وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 10.4 مليارات دولار، فيما تبقى النسبة الكبرى للسندات طويلة الأجل بقيمة 35.55 مليار دولار، وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات.



شراء خليجي



وعلى صعيد دول الخليج، فقد تباينت استراتيجيتهم تجاه السندات الأميركية خلال يونيو الماضي، حيث ارتفعت استثمارات المملكة العربية السعودية إلى 119.15 مليار دولار مقارنة بـ 114.7 مليار دولار في مايو الماضي منها 102.02 مليار دولار سندات طويلة الأجل و17.13 مليار دولار سندات قصيرة الأجل، كما رفعت الإمارات من استثماراتها خلال شهر يونيو لتصل إلى 39.86 مليار دولار مقارنة بـ 38.3 مليار دولار في مايو الماضي منها 26.08 مليار دولار سندات طويلة الأجل و13.78 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



كما رفعت قطر من حيازاتها في السندات الأميركية إلى 7.27 مليارات دولار وجميعها سندات طويلة الأجل مقارنة بـ 5.53 مليارات دولار في مايو الماضي، ورفعت عمان حيازتها من السندات الأميركية خلال يونيو الى 6.7 مليارات دولار مقارنة بقيمة 6.32 مليارات دولار في مايو الماضي منها 6.61 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و85 مليون دولار سندات قصيرة الأجل.



بينما خفضت البحرين من استثماراتها في السندات الأميركية لتصل الى 1.11 مليار دولار في شهر يونيو مقارنة بـ 1.36 مليار دولار في مايو الماضي منها 829 مليون دولار سندات قصيرة الأجل و283 مليون دولار سندات طويلة الأجل.



وعلى المستوى العالمي فقد حافظت اليابان للشهر السابع والثلاثين على التوالي على المركز الأول خلال شهر يونيو بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1.23 تريليون دولار مرتفعة عن مستويات مايو الماضي البالغة 1.22 تريليون دولار.



كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 967.8 مليار دولار متراجعة عن مستويات مايو الماضي البالغة 980.8 مليار دولار، وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 615 مليار دولار متراجعة عن مستويات مايو الماضي البالغة 634.5 مليار دولار.



وحلت لكسمبورغ رابعا بقيمة 306.8 مليارات دولار مرتفعة عن مستويات مايو البالغة 294.3 مليار دولار وحلت جزر كايمان في المرتبة الخامسة عالميا بـ 300.4 مليار دولار مرتفعة عن مستويات مايو الماضي البالغة 294.5 مليار دولار.



وبصفة عامة فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية يونيو الماضي 7430.8 مليار دولار مقارنة بـ 7518.9 مليار دولار في الشهر المقابل من عام 2021 اي بتراجع سنوي يبلغ 88.1 مليار دولار بنسبة 1.17%. بينما ارتفعت حيازة الأجانب من السندات الأميركية خلال شهر يونيو الماضي لتبلغ 7430.8 مليار دولار مقابل 7425.7 مليار دولار في شهر مايو الماضي.