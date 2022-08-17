أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 10 عملاء بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوع الأول لشهر أغسطس 2022 بالإضافة الى الإعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهي فجر أحمد الرشيدي، وذلك عن شهر يوليو 2022.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: فرح الحميدي الخالدي، جاسم غانم العصيمي، مايكل دميان ملطي، عبدالعزيز محمد الرحماني، سعود عبدالعزيز الحشاش، منى محمد الكندري، عدله ثاني الجسار، محمد نويران الرشيدي، بندر سعد الهاجري، وسيد رفاعه الحنيان.



وتتضمن الحملة التي أطلقها «بيتك» بحلتها الجديدة لعام 2022، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلا.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.