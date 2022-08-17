القاهرة - خديجة حمودة ـ ناهد إمام



اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس، مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والـمـرافـق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات وزارة الإسكان على مستوي الجمهورية خاصة مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء، ومدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وصواري، فضلا عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وكذلك سلـسلة مشروعات سكن كل المصريين.



من جهة أخرى، قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، إن مصر تخطو خطوات واثقة نحو تحقيق أهداف التنمية، وأن السنوات الماضية شهدت عزم القيادة السياسية لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة برؤية واستراتيجية عمل واضحة كان في قلبها مواطنونا المصريون بالخارج حتى أصبحوا مشاركين فاعلين في عمليات التنمية التي تقوم عليها الدولة المصرية في المرحلة الحالية.



جاء ذلك في كلمتها أمام المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي افتتحت أعماله امس بحضور 346 مشاركا من 45 كيانا من 38 دولة حول العالم، علاوة على حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي عدد من الجهات والمؤسسات.



ونقلت السفيرة سها جندي، خلال كلمتها، تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المشاركين في المؤتمر، معربة عن سعادتها وتشرفها بثقة القيادة السياسية ومنحها فرصة لخدمة الوطن كوزيرة للهجرة.



وأضافت أن التعاون مع أبناء مصر في الخارج يدخل ضمن استراتيجية الدولة التي تسعى للاستفادة من جهد أبنائها في الداخل والخارج باعتبارهم طيور مصر المهاجرة.



ووعدت الوزيرة أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمواصلة المجهودات بمزيد من العمل والمثابرة، لخلق الكثير من البرامج المتطورة الموجهة لصالح المصريين بالخارج، ضمن استراتيجية عمل حديثة تراعي البعد السياسي والثقافي والاقتصادي لمواطنينا بالخارج.



وتابعت أنه تمت دعوة أبناء مصر في الخارج لحضور هذا المؤتمر لعرض ما تقوم به الدولة من جهد وما تسير عليه من خطط للتنمية والتطور وتوفير حياة أفضل لكل المصريين واللحاق بالدول المتقدمة.