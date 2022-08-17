أصيب اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية المصري الجديد، بإصابات خفيفة ومعه 3 من موكبه، في حادث تصادم سيارة تخص الوزير أثناء موكب سير الوزير القادم من القاهرة إلى العلمين بطريق العلمين وادي النطرون.



وقالت هيئة إسعاف مطروح انها ارسلت 5 سيارات إسعاف إلى الكيلو 56 طريق العلمين وادي النطرون مكان حادث وزير التنمية الجديد وموكبه، وتم نقل المصابين الأربعة، وبينهم الوزير.



وأفادت مصادر طبية بأن إصابات الوزير بسيطة لا تتعدى الكدمات والسحجات البسيطة في أجزاء متفرقة من الجسم.



واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، وزير التنمية المحلية و3 آخرين، وتم إجراء الإسعافات والمتابعة اللازمة.