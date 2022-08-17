نجحت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية، في السيطرة على حريق بكنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.



وصرح مصدر أمني بأنه تبلغ امس للأجهزة الأمنية من مسؤولي كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا، بتصاعد أدخنة وحريق بإحدى القاعات المغلقة بالكنيسة، حيث انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح.



وتـبـين مـن الـفـحـص أن الـحريق نشب بسقف القاعة (غير مستخدمة).. وبسؤال مسؤولي الكنيسة وشهود الواقعة، أكدوا أن الحريق نتج عن ماس كهربائي.



من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، امس، في تصريح لقناة اكسترا نيوز الفضائية المصرية السيطرة على حريق محدود، ناجم عن ماس كهربائي بالدور الأرضي بكنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة دون وقوع إصابات.