يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.محمد أيمن عاشور اليوم نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وذلك بمجمع التعليم الخاص، في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.



وقال السيد عطا، امس إن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 115 ألفا و500 طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022-2023.



وأكد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.