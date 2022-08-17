في ثاني هجوم من نوعه خلال 24 ساعة، كشف «التحالف الدولي» ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة أمس، عن تعرض إحدى قواعده في محافظة دير الزور شمال شرقي سورية لقصف صاروخي، بعد ساعات من اعلانه تعرض قاعدة التنف قرب الحدود الأردنية - العراقية لهجوم بطائرات مسيرة.



وقال قائد «قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب» اللواء جون برينان، إن عدة قذائف صاروخية سقطت بالقرب من قرية الخضراء القريبة من حقل العمر النفطي عند الساعة التاسعة من مساء يوم أمس الأول.



وأضاف، في بيان: «لقد عرضت هذه الصواريخ السكان المدنيين في المنطقة وبنيتها التحتية للخطر. كما أن عددا من هذه الصواريخ لم ينفجر، وقد تم استردادها من قبل قوات التحالف وشركائهم في قوات سوريا الديموقراطية (قسد) قبل أن تشكل تهديدا إضافيا للسكان المحليين».