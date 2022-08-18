مفرح الشمري



يواصل المنتج والمخرج عمار الموسوي اكتشافاته في الوسط الفني فبعد ان قدم عددا من الأطفال والأسماء الشابة في أعماله التلفزيونية والسينمائية، حاليا اكتشف موهبة الطفل الإماراتي بدر البلوشي المحب للفن والعاشق لأجوائه الذي كان يحضرها مع والدته الفنانة الاماراتية شيخة البدر.



اكتشاف الموسوي سيتعرف عليه الجمهور في احداث مسلسل «مغلق للصيانة» الذي سيعرض قريبا على احدى المنصات الرقمية ويقع في 8 حلقات وهو عمل درامي مختلف شكلا ومضمونا عما نشاهده حاليا، حيث سيجسد الطفل الاماراتي بدر البلوشي دورا يشابه عمره وستكون مشاهده مع والدته الاصلية شيخة البدر التي تشارك في هذا المسلسل من خلال دور جديد يعتبر من المحاور الرئيسية التي تسير عليه احداث المسلسل الذي سيعلن عن تفاصيله لاحقا بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهده خصوصا انه سيضم نخبة كبيرة من الفنانين العرب محليا وخليجيا وعربيا وهو من إنتاج وإخراج وتأليف عمار هاشم الموسوي، وشارك في التأليف رفيق مكرم.



الطفل الاماراتي بدر البلوشي عبر عن سعادته للمشاركة في المسلسل، موضحا لـ«الأنباء» انه يحب اجواء التصوير كثيرا لأنه كان يحضر مع والدته اثناء تصوير اعمالها في الامارات، ويتمنى ان يكون مشهورا في الفن كشهرته في مواقع التواصل وتحديدا في «التيك توك».



وقالت والدة بدر البلوشي الفنانة شيخة البدر «بدر الله يحفظه عنده هوايات كثيرة ومن هواياته حب التمثيل والتصوير والحمدلله ان المخرج عمار الموسوي حقق رغبته وقرر مشاركته في هذا المسلسل وأتمنى من الله يوفقه ويبعد عنه العين إن شاء الله».