بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته ولأسر ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب في محافظة (خريبكة) وسط المملكة المغربية الشقيقة، والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من الولايات شرقي الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعة تشينغهاي غربي الصين وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.