بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعة تشينغهاي غربي الصين وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقـة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايـا حرائق الغابات التي اندلعت في عــدد من الولايات شرقي الجمهورية الجزائريــة الديموقراطية الشعبية الشقيقة، مبتهــلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالــة الملك محمد السادس ملك المملكـة المغربيـة الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته ولأسر ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب في محافظة (خريبكة) وسط المملكة المغربية الشقيقة، مبتهلا سموه إلى الباري تعالــى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرتـه ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.