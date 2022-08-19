بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعة تشينغهاي غربي الصين.

وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من الولايات شرقي الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف ببرقية تعزية الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته ولأسر ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب في محافظة (خريبكة) وسط المملكة المغربية الشقيقة.