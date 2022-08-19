اجتمع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية الصديقة لدى الكويت جيم هولتسنايدر.



وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



هذا، وأعربت وزارة الخارجية عن تعاطف الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة إزاء الحرائق التي اندلعت في عدد من الولايات شرق الجزائر وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات.



ونقلت الوزارة في بيان لها خالص تعازي ومواساة الكويت إلى الأشقاء في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.