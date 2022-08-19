تزويد «الشؤون» بميزان مراجعة شهري وربع سنوي وبالبيانات المالية الختامية وإحصاءات التحويلات المالية



بشرى شعبان - عاطف رمضان



أصدر وزير التجــارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعيـــة والتنميــة المجتمعية فهد الشريعان تعميما حدد من خلاله خصائص نظام الميكنة الخاص بالجمعيات الخيرية التي ترتكز على سبعة عناصر رئيسية «خطة المشاريع، والمخاطبـــات البنكية، والتحويلات البنكية، والبيانات المحاسبية، والطلبات القانونية، وقاعدة بيانات الجمعيات، وتقارير الموظفين».



ويأتي هذا التعميم في طور تنظيم وتطوير العمل الخيري، حيث يتضمن استقبال طلبات الجمعيات الخيرية وتنظيم الدورات المستندية الخاصة بها، والتي تشمل ما يلي:



1 - خطة المشاريع: حيث تقوم الجمعية بتقديم خطة المشاريع لتتم دراستها بواسطة إدارة الجمعيات الخيرية واعتماد أو رفض المشاريع المقدمة في الخطة، كما يمر كل مشروع بدورة مستندية خاصة به.



2 - مخاطبات بنكية: طلب فتح حساب بنكي، وطلب إعادة تحريك حساب مغلق، وطلب بالمفوضين بالتوقيع، وطلب بصلاحية جمعه التبرعات.



3 - التحويلات المالية: طلب تحويل مالي من خلال البنك، وطلب تحويل مالي من خلال الصرافة، وطلب الموافقة على استقبال مبلغ مالي في خارج الكويت.



4 - بيانات محاسبية: تزويد الوزارة بميزان مراجعة شهري، وميزان مراجعة ربع سنوي، وبالبيانات المالية الختامية، وبإحصاءات التحويلات المالية.



5 - طلبات قانونية: بالإضافة إلى إمكانية إضافة أنواع جديدة من الطلبات حسب الحاجة وتحديد الموظفين المختصين المسؤولين عن دراسة الطلب، وتشمل: إرسال التعاميم للجمعيات، وإرسال رسائل خاصة للجمعيات، وإرسال المخالفات.



6 - قاعدة بيانات الجمعيات: أعضاء مجلس الإدارة، والنظام الأساسي، وأهداف الجمعية، وأفراد الجمعيات، وغيرها.



وبحسب التعميم سيتم الربط مع منظومة العمل الإنساني لوزارة الخارجية لتدقيق بيانات التحويلات المالية بشكل آلي، حيث لا تستطيع الجمعية التحويل إلى أي جهة غير موجودة (أو ممنوعة) في منظومة العمل الإنساني لوزارة الخارجية.



7- تقارير الموظفين: يوفر نظام الميكنة تقارير مختلفة مثل أداء الموظف، وعدد الطلبات التي تم إنجازها، وتقارير التحويلات المالية حسب الدولة والجمعية والجهة الخارجية المحول إليها، وتقارير للمشاريع، وغيرها من التقارير.