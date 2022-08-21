مهندسو وفنيو المحطات سيتابعون جميع أعمال الصيانة بالتنسيق مع المقاولين استعداداً لصيف 2023

استهلاك الكهرباء بلغ 16.180 ألف ميغاواط عند درجة حرارة 49 بزيادة 3.03% عن العام الماضي



أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف والوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه خليفة الفريج الانتهاء من إعداد برنامج الصيانة السنوي الشامل للوحدات الكهربائية ووحدات التقطير بجميع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.



وقال الفريج في تصريح صحافي أمس إنه سيتم عمل صيانة لـ88 وحدة كهربائية بما يمثل 83% من إجمالي الوحدات وعمل الصيانات اللازمة لوحدات التقطير لـ59 وحدة تقطير بما يعادل 100% من إجمالي عدد وحدات التقطير إضافة الى وحدات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بمحطات الشويخ والزور والدوحة الغربية.



وأوضح أن برنامج الصيانة السنوي الشامل للوحدات الكهربائية سيبدأ من سبتمبر المقبل حتى نهاية مايو 2023 بجميع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وعددها ست محطات رئيسية موزعة على مناطق البلاد، مضيفا أن برنامج العمل لوحدات التحلية سيبدأ نهاية أغسطس الجاري.



وأشار إلى أن مهندسي وفنيي المحطات سيقومون بالمشاركة والإشراف على جميع أعمال الصيانات وفقا لبرامج الصيانة المعتمدة بالتنسيق مع المقاولين وذلك استعدادا لصيف 2023 ولتلبية احتياجات الشبكة الكهربائية والشبكة المائية بما يتناسب مع احتياجات الاستهلاك المتصاعد من الكهرباء والماء.



ولفت الفريج إلى أن إعداد برنامج الصيانة يتم وفق المعايير العالمية لتحقيق الجودة والكفاءة المطلوبة وبالتنسيق الكامل مع كافة قطاعات الوزارة ومع القطاع النفطي.



وأفاد بأن استهلاك الكهرباء هذا العام بلغ 16.180 ألف ميغاواط حتى 9 أغسطس الجاري عند درجة حرارة 49 سيليزية بزيادة استهلاك للكهرباء بلغت 3.03% عن العام الماضي، مبينا أن الوزارة قامت بتغطية هذا الاستهلاك عبر محطات القوى وتقطير المياه.