لا تصويت لغير المقيدين من سكان المناطق القائمة في الجداول ممن يبلغ 21 عاماً يوم الانتخابات.. وإضافة أقرانهم من سكان المناطق الجديدة تم بمرسوم ضرورة

"الداخلية" تستعد لنشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية والمتضمنة أسماء الكويتيين المتوافر لديهم الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية بعد تعليقها في المخافر

التصويت في الانتخابات يشمل جميع سكان المناطق الجديدة الـ 19 بمن فيهم من يبلغ 21 عاما يوم الانتخابات غير المقيدين في جداول الانتخابات



مريم بندق



أكدت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أنه من الناحية القانونية فإن مرسوم الدعوة إلى الانتخابات لابد أن يصدر قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل. وأوضحت انه بالنسبة للوضع الماثل أمامنا وفي ظل المرسوم بضرورة رقم 5 لسنة 2022 القاضي باستخدام البطاقة المدنية عند التصويت وإعداد كشوف الناخبين من قبل هيئة المعلومات المدنية، فإن مرسوم الدعوة لابد ان يصدر بعد تحصين هذه الكشوف من القضاء.



وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه لن يصدر مرسوم ضرورة بإعادة توزيع الناخبين بين الدوائر الانتخابية. هذا، وقد تضاربت الآراء حول دستورية إشراك الكويتيين ممن يبلغون 21 عاما في يوم الانتخابات القاطنين في المناطق القائمة من غير المقيدين في الجداول الانتخابية التي فتحت فبراير الماضي في التصويت لانتخابات 2022 أسوة بأقرانهم من سكان المناطق الجديدة الذين ادرجوا ضمن كشوف الناخبين. هذا، وقالت مصادر مطلعة إن عدم إدراج الكويتيين من سكان المناطق القائمة الذين يبلغون 21 عاما يوم الانتخابات غير المقيدين في الجداول الانتخابية في كشوف الناخبين لانتخابات 2022 يرجع إلى أن أي تعديل على جداول الناخبين يمكن ان يشكل شبهة عدم الدستورية.



وأضافت ان مرسوم الضرورة رقم 5 لسنة 2022 لم ينص على اي تغيير في الصفات الانتخابية التي تم تحصينها في يونيو الماضي، حسب قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962، إنما أضاف البطاقة المدنية الى الصفات الانتخابية اللازمة للتصويت حسب الموطن الانتخابي الحقيقي والفعلي، ومعنى ذلك انه أكد على تفعيل النص القانوني الوارد في قانون الانتخاب لوجود الحاجة الضرورية والملحة التي نصت عليها المادة 71 من الدستور وهي «تقرير لجنة تقصي الحقائق» الذي تضمن دلائل دامغة على تفشي ظاهرة التلاعب في الأصوات بصورة مقيتة.



واستطردت قائلة: ان النص على شمول من يبلغ 21 عاما يوم الانتخابات من سكان المناطق الجديدة قد تم بمرسوم ضرورة واضح وصريح يحمل رقم 6 لسنة 2022.



وذكرت المصادر المؤيدة لإشراك من يبلغ ٢١ عاما في يوم الانتخابات من سكان المناطق القائمة في التصويت ان هذه الفئة التي ستكمل 21 عاما في يوم الانتخابات لم تكن الفرصة متاحة لهم للقيد في الجداول فبراير الماضي لعدم إكمالهم سن 21 عاما المسموح لها بالقيد، أي ان ظروفهم لا تختلف عن ظروف اقرانهم في المناطق الجديدة التي سمح لهم بالتصويت في الانتخابات لعدم ادراج مناطقهم في الدوائر، إلى جانب ان كشوف الناخبين هي كشوف جديدة حسب مرسوم قانون ضرورة جديد، معربة عن جواز ان تشكل هذه الثغرة عوارا دستوريا.

"الداخلية" تستعد لنشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية والمتضمنة أسماء الكويتيين المتوافر لديهم الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية بعد تعليقها في المخافر

علمت "الأنباء" ان وزارة الداخلية تواصل استعداداتها على مدى الساعة لتجهيز جداول الانتخاب لنشرها في الجريدة الرسمية و المتضمنة أسماء الكويتيين المتوافر لديهم الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية وذلك بعد تسلمها الكشوف من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وتضمنت بيانات الأسماء رقم البطاقة المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية.

وذلك بعد تعليقها بمخافر الشرطة.

التصويت في الانتخابات يشمل جميع سكان المناطق الجديدة الـ 19 بمن فيهم من يبلغ 21 عاما يوم الانتخابات غير المقيدين في جداول الانتخابات

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" إن التصويت في الانتخابات يشمل جميع سكان المناطق الجديدة الـ 19

غير المقيدين في جداول الدوائر الانتخابية الخمس بمن فيهم من يبلغ 21 عاما يوم الانتخابات.

واوضحت ان ذلك يأتي تنفيذا للمرسوم بضرورة رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتم بموجبه إضافة المناطق الـ 19.

ولفتت المصادر إلى أنه تنفيذا للمادة 7 مكررا أ الواردة في المرسوم بضرورة رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة فإن التصويت يشمل جميع الكويتيين المقيدين في الدوائر الخمس الذين تتوافر فيهم الصفات الانتخابية .

و بناء علي ذلك تم النص على ان " ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية أسماء جميع الكويتيين الذين تتوافر فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون ".