بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح مع قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأميركية الفريق باتريك فرانك عددا من الموضوعات العسكرية المشتركة.



وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي إن الفريق الصالح ناقش خلال استقباله الفريق فرانك والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية كما أشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



حضر اللقاء مدير الخطط المشتركة العميد الركن فواز الحربي ومساعد آمر القوة البرية العميد الركن عبدالله الجبعة وعدد من كبار الضباط القادة من كلا الجانبين.